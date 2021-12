USA og Russland møtest i januar – skal diskutere Ukraina

utenriks

Det opplyser Det kvite hus i Washington.

– USA ser fram til å snakke med Russland, seier ein talsmann for det amerikanske tryggingsrådet.

Samtalane med dei russiske representantane skal finne stad 10. januar, opplyser talsmannen.

Den 12. januar møtest representantar frå Moskva og Nato, medan Russland og Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) møtest 13. januar.

Auka spenning

Spenninga mellom Russland og Vesten har auka i det siste.

Russland har vorte kritisert for å utplassere soldatar nær grensa mot Ukraina, medan russarane på si side har kravd garantiar for at Ukraina ikkje blir del av Nato, eller at det blir plassert vestlege våpen der.

– Når vi set oss ned for å snakke saman, kan Russland lufte uroa si, og vi kan lufte uroa vår knytt til russiske aktivitetar, seier talsmannen i det amerikanske tryggingsrådet.

Ukraina er tema

Møtet 10. januar er del av eit tryggingsinitiativ lansert av USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin på eit toppmøte i Genève i fjor sommar.

Samtalane kjem hovudsakleg til å handle om gjenopplivinga av gamle avtalar om atomvåpenkontroll frå tida etter den kalde krigen, men vil òg pense inn på den aktuelle Ukraina-konflikten, opplyser ein talsperson ved Det kvite hus.

Ukraina kjem også til å vere tema i møtet mellom Russland og Nato, og mellom Russland og OSSE seinare i januar.

(©NPK)