Danske selskap ankar ikkje dom for ulovleg sal til krigen i Syria

utenriks

Dei dømde i den såkalla Dan-Bunkering-saka avstår frå å anke dommane sine. Det skriv morselskapet Bunker Holding i ei pressemelding.

Sjefen for Bunker Holding, Keld R. Dermant, vart tidlegare denne månaden dømd til fire månaders fengsel på vilkår. I tillegg har selskapa Bunker Holding og Dan-bunkering fått bøter på i alt 34 millionar danske kroner.

Det var 14. desember dei vart dømde for brot på EU-sanksjonane rundt Syria i ein rett i Odense.

Selskapa vart funne skuldige i å ha selt 172.000 tonn drivstoff i strid med eit EU-forbod. Drivstoffet vart selt til det russiske militæret og leveransane fann stad i Tyrkia og i europeiske hamner tett på Syria.

Selskapa og Dermant tek dommen til etterretning, heiter det i pressemeldinga.

– Selskapa har heile tida forventa å bli frifunne i saka, og derfor er vi overraska over dommen. Vi har bestemt oss for å ikkje anke for å få sett eit punktum i saka, seier Klaus Nyborg, som er nestformann i styret i Bunker Holding.

(©NPK)