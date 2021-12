Demokrativennleg nyheitsmedium i Hongkong blir oppløyst

utenriks

I ei pressemelding frå Hongkong-politiet kom det tidlegare fram at omkring 200 uniformerte og sivile betjentar deltok i ein stor rassia, og at det er starta etterforsking av mediehuset.

Stand News-redaktørane Patrick Lam og Ronson Chan er blant dei arresterte. I tillegg til jobben i Stand News er Chan også leiar av journalistforbundet i Hongkong.

Hongkongkomiteen i Noreg karakteriserer arrestasjonane som eit «brutalt angrep på pressefridommen i Hongkong».

– Arrestasjonane markerer ei alvorleg opptrapping av angrepa på det vesle som er igjen av rettar og fridommar i Hongkong, som vart garantert av Beijing i 1997, heiter det i ei pressemelding, som viser til «grunnlova» som vart vedteken då Hongkong vart overdrege frå Storbritannia til Kina i 1997.

I ei melding på Facebook skriv Stand News at Lam har gått av som redaktør, og at alle tilsette har vorte sagde opp. Dei legg til at nettsida og sosiale medium knytte til mediehuset ikkje lenger vil bli oppdaterte, og at dei snart blir sletta.

Styresmaktene i Hongkong har slått knallhardt ned på demokratirørsla i regionen etter at den nasjonale tryggingslova tredde i kraft. Kina innførte lova i fjor, etter at det i 2019 var omfattande demokratidemonstrasjonar i Hongkong i månadsvis.

Mellom anna vart også den tidlegare mediemogulen og aktivisten Jimmy Lai sikta denne veka for å ha distribuert opprørsk innhald. Han er også tiltalt for brot på den nasjonale tryggingslova og dømd for å ha delteke i ulovlege demonstrasjonar.

Lais avis Apple Daily vart lagd ned i juni etter at styresmaktene greip inn mot henne, først i form av ein politirassia, der fleire leiarar vart arresterte, og deretter ved å fryse midlane til avisa.

