Indonesia vil ikkje ta imot båtflyktningar

utenriks

Indonesia kjem i staden til å taue båten tilbake til internasjonalt farvatn. FN har oppmoda landet til å la flyktningane, blant dei mange barn, få gå i land.

Båten har lege ved vestkysten av Indonesia i fleire dagar. Ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) tek båten inn vatn, og det er risiko for at han no vil havarere på grunn av det dårlege vêret i området.

– UNHCR er djupt uroleg for tryggleiken og menneska om bord, heiter det i ei fråsegn.

Lokale styresmakter opplyser at dei har hjelpt til med mat, medisinar og ny båtmotor.

Over 700.000 rohingyaer flykta frå Myanmar i 2017 etter at hæren i landet innleidde ein stor offensiv mot folkegruppa. Mange lever i dag i flyktningleirar i Bangladesh. FN har karakterisert offensiven som «eit skuleeksempel på etnisk reinsing».

