Meir enn 100 trakasseringssaker i det britiske parlamentet

Det kjem på toppen av at to parlamentsmedlemmer har vorte drepne på berre fem år. I 2016 vart Labour-representanten Jo Cox drepen under eit veljarmøte, og den konservative sir David Amess leid same lagnaden i oktober i år.

Dei fleste av trakasseringssakene har truleg funne stad utanfor parlamentsbygningen, mange av dei på internett. Labour-parlamentarikaren Rosie Duffield seier talet kan vere minst tre gonger så høgt.

– Folk melder ikkje frå, dei blir vande til det – elles veit dei ikkje eingong om trakasseringa, fordi staben deira handterer det, seier ho.

Daily Mail har også avslørt at det har vore beslaglagt til saman seks knivar ved inngangane i parlamentsbygningen dei siste to åra.

Nestleiar Angela Rayner i Labour uttalte førre månad at minst eit av barna hennar ønskjer at ho skal gå ut av politikken på grunn av alle truslane ho får.

