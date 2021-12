Veldig høg risiko ved omikron, åtvarar WHO

utenriks

– Den samla risikoen knytt til omikronvarianten er stadig veldig høg, skriv organisasjonen.

Vidare blir det vist til at det vitskaplege grunnlaget konsekvent viser at omikronvarianten smittar meir enn deltavarianten, med ei «doblingstid» på to til tre dagar og hurtig auke i smittetala i ei rekkje land.

WHO skriv at det etter ein gradvis auke sidan oktober var ein auke på 11 prosent i dei globale smittetala førre veke, samanlikna med veka i førevegen. Samtidig vart det registrert omtrent like mange dødsfall som veka før. Dette utgjorde like under 5 millionar nye tilfelle og meir enn 44.000 nye dødsfall, skriv WHO.

26. desember var det registrert meir enn 278 millionar tilfelle og like under 5,4 millionar dødsfall sidan pandemien braut ut, heiter det vidare.

Seint tysdag kveld, to dagar seinare, var det registrert litt over 283 millionar smittetilfelle og 5.430.084 dødsfall hos pasientar med covid-19, ifølgje oversikta til Worldometer.

(©NPK)