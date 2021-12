WHO: 11 prosent fleire koronatilfelle førre veke

utenriks

Talet på smittetilfelle var 11 prosent høgare enn i veke 50, ifølgje organisasjonen.

Over halvparten av dei nye koronatilfella vart melde inn i Europa, men her var det berre 3 prosent vekst frå veka før. Europa hadde òg det største smittetrykket med 304,6 nye tilfelle per 100.000 innbyggjarar.

Smitten har til gjengjeld skote fart i Nord- og Sør-Amerika. Her vart det meldt inn 1,48 millionar nye tilfelle, ein vekst på 39 prosent samanlikna med veka før. USA åleine melde om 1,18 millionar tilfelle.

I Afrika er det meldt inn 275.000 nye tilfelle, ein auke på 7 prosent.

Til gjengjeld vart det berre meldt inn 44.680 nye koronarelaterte dødsfall i verda i veke 51, ein nedgang på 4 prosent.

(©NPK)