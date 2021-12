utenriks

– Eg er svært bekymra for at omikron, som er meir smittsam, og som sirkulerer samtidig som delta, fører til ein tsunami med smittetilfelle, seier generaldirektør i Verdshelseorganisasjonen (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus på ein pressekonferanse onsdag.

Han legg til at situasjonen har skapt eit enormt press på allereie utslitne helsearbeidarar, og at helsevesenet allereie er på randa av samanbrot.

