Desmond Tutu på paradeseng i Sør-Afrika

Den tidlegare menneskerettsforkjemparen døydde 90 år gammal på 2. juledag og blir gravlagd 1. januar.

Tida som kista med Tutu skal liggje i katedralen, er utvida til to dagar av frykt for at kyrkja skal fyllast med folk og skape farlege situasjonar.

Fleire hundre menneske har strøymt til katedralen sidan søndag for å leggje ned blomstrar og signere kondolanseprotokollen.

– Vi har komme for å vise vår respekt, seier 70 år gamle Joan Coulson, som hadde komme med søster si tidleg torsdag morgon for å vere blant dei første som fekk komme inn og sjå kista.

Ho møtte Desmond Tutu for første gong då ho var 15 år gammal.

Over heile Sør-Afrika vaiar flagget på halv stong. Det er daglege seremoniar fram mot gravferda 31. desember. I samsvar med Tutus ønske blir det ein enkel seremoni.

– Han ønskte ikkje nokon prangande eller overdådig pengebruk, seier stiftinga hans og legg til at han òg ønskte at kista skulle vere av den billigaste sorten.

