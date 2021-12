Ekspresident Ghani i BBC-intervju: Måtte flykte for å hindre blodbad

utenriks

Mange skuldar Ghani for å ha overlate folket til Taliban. Ghani svarer no tilbake at han ikkje hadde noko val og gjorde det for å hindre eit blodbad i byen.

Han oppheld seg for tida i Dei sameinte arabiske emirata.

Ghani meiner han blir peika ut som syndebukk for krisa og kaoset i Afghanistan.

– Den morgonen hadde eg inga aning om at eg skulle reise seint på ettermiddagen, seier han til BBC.

Han fortel at flyreisa ikkje var planlagd. Den nasjonale tryggingsrådgivaren hans skal ha vore livredd og gav han ikkje meir enn to minutt på å ta ei avgjerd, fortel Ghani vidare.

– Først då vi hadde teke av, vart det klart at vi drog. Så dette kom veldig brått på, seier han.

Dei tidlegare planane hans om å dra til Khost eller Jalalabad vart lagde på is då han fekk høyre at Taliban hadde teke over også desse byane.

Ghani flaug frå Kabul 15. august, då Taliban var i ferd med å omringe den afghanske hovudstaden. Då sa islamistgruppa at dei ikkje hadde intensjonar om å angripe byen, men Ghani seier til BBC at tryggingsrådgivarane hans minte han på at Taliban allereie hadde brote løftet sitt om å ikkje ta Kabul.

