Hjelpeorganisasjonar klagar over byråkratiske hinder i Hellas

utenriks

Dei frivillige hjelpeorganisasjonane, NGO-ane, som driv hjelpearbeid blant migrantar og flyktningar i Hellas, fortel at dei har fått store problem med byråkratiet.

Hellas er ein av hovudportane for flyktningar på veg til Europa. Den konservative regjeringa til Kyriakos Mitsotakis, som har hatt makta sidan juli 2019, har sett seg som mål å bremse innvandringa.

Regjeringa har derfor mellom anna innført nye og omstendelege registreringskrav for NGO-ar. Sjølv organisasjonar som har jobba i mange år i landet, slit no.

– Du tek med eit dokument til styresmaktene, men då ber dei om eit anna, seier ei kjelde som ikkje ønskjer å stå fram med namn.

Vedkommande har lite til overs for det obligatoriske NGO-registeret til styresmaktene.

– Det er eit sisyfosarbeid, seier personen. Sisyfos vart ifølgje gresk mytologi dømd av gudane til å rulle ein stein opp på eit fjell, men kvar gong han nådde toppen, rulla steinen ned igjen.

Eit fiendtleg miljø

Ei rekkje organisasjonar med årelang erfaring i å hjelpe migrantar og asylsøkjarar fortel at dei no opplever eit «fiendtleg» miljø i Hellas.

Regjeringa argumenterer med at ho har plikt til kritisk å undersøkje alle organisasjonar og tilsette som dagleg skal ha kontakt med sårbare menneske. Regjeringa hevdar ho vil hindre overgrep, narkotikasmugling og andre kriminelle handlingar.

Men erfarne organisasjonar fortel at dei blir avviste, medan fleire nykommarar får sleppe til.

Ulovleg med redningsaksjonar

I haust vart det òg ulovleg for hjelpeorganisasjonane å drive redningsarbeid til sjøs, med mindre dei samarbeider nært med kystvakta eller at kystvakta ikkje er i området og godkjenner operasjonen.

Regelbrot medfører ei bot på rundt 5.000 kroner per person som deltek i operasjonen, og minst 30.000 for organisasjonen som står bak. Dei som deltek i operasjonen, risikerer dessutan fengselsstraff på opptil eitt år.

Dei greske styresmaktene har også teke over ansvaret for EU-finansierte program som tidlegare vart drivne at FNs høgkommissær for flyktningar.

Regjeringa har styrkt grensepatruljeringa, skjerpa asyllovene og redusert støtta til flyktningar.

– Vi har teke tilbake kontrollen, forklarer migrasjonsminister Notis Mitarachi.

Stilt for retten

I november vart eit tjuetals hjelpearbeidarar stilte for retten på den greske øya Lésvos for å ha hjelpt flyktningar i å nå fram til øya for tre år sidan.

Hellas er fleire gonger skulda for ulovleg å avvise flyktningar som kjem sjøvegen, noko dei hardnakka nektar for.

Kommissæren for menneskerettar i Europarådet, Dunja Mijatovic, ser alvorleg på situasjonen. Ho har åtvara om at det nye lovverket i Hellas vil hindre det livreddande arbeidet som dei frivillige organisasjonane gjer i Egearhavet.

Same reglar for alle

I eit brev til Mijatovic insisterer dei greske styresmaktene på at NGO-registeret «ikkje har som mål å setje hinder i vegen for frivillige organisasjonar», og at krava for å arbeide i landet «på ingen måte er overdrivne eller kompliserte».

– Dei same reglane skal gjelde for alle frivillige organisasjonar som er aktive i Hellas, seier styresmaktene.

Fleire organisasjonar fortel likevel om at dei har fått avslag på søknaden. Blant dei Equal Rights Beyond Borders, ei gresk-tysk gruppe som seier at dei for tida hjelper over 400 menneske med familiegjenforeining og asylsøknader.

Refugee Support Aegean (RSA) vart fortald at dei fekk avslag fordi dei gir juridiske råd til personar som skal deporterast.

RSA fortalde til nyheitsbyrået AFP at dei har sendt inn over 60 dokument og betalt nesten 15.000 euro (rundt 30.000 kroner) i ulike gebyr dei siste to åra.

Begge gruppene krev å få avslaga prøvde rettsleg. Den øvste administrative domstolen i Hellas skal behandle sakene i juni.

19 hjelpeorganisasjonar – blant dei fleire som er lovleg registrerte – uttalte tidlegare denne månaden at ekskluderinga av RSA er ei stor skam for Hellas.

FNs spesialrapportør for menneskerettar Mary Lawlor ser behandlinga som urovekkjande.

– Alle har krav på vern, også dei som står overfor utvising, tvitra ho.

Opportunistisk

Det er òg reist kritikk mot at nye, ofte uerfarne grupper enkelt skal ha fått godkjenning.

Opposisjonspartia Syriza og Kinal har stilt spørsmål i parlamentet om organisasjonen HopeTen. Dei fekk registergodkjenning på mindre enn ein månad i fjor. Organisasjonen arbeidde tidlegare med å organisere kommunale arrangement. No opplyser dei at dei jobbar for sosial velferd og vern av sårbare menneske.

Andre som har fått den nødvendige godkjenninga for å jobbe med flyktningar, er organisasjonar som tidlegare har jobba med heilt andre forhold, som teaterarrangement og kommunal parkering.

Det venstreorienterte partiet Syriza har skulda migrasjonsdepartementet for å bruke EU-midlar «opportunistisk», og at styresmaktene gir løyve til grupper og organisasjonar som manglar tilstrekkeleg ekspertise.

Departementet for immigrasjonsspørsmål har ikkje svart på spørsmål frå AFP om saka.

(©NPK)