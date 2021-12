Italia skjerpar restriksjonane for uvaksinerte

utenriks

Uvaksinerte får mellom anna ikkje ta offentleg transport over lengre distansar, ikkje gå på hotell, kongressenter, festivalar eller ta skiheisar.

Restriksjonane skal gjelde fram til krisesituasjonen som er innført i landet, blir oppheva 31. mars. Italienske medium kallar dei nye reglane «eit portforbod for uvaksinerte».

Samtidig blir det nokre lettar for dei som er vaksinerte. Kravet om karantene for personar som har vore i nærkontakt med ein som har testa positivt for korona, blir oppheva dersom vedkommande er vaksinert eller nyleg har hatt sjukdommen sjølv. Men det gjeld berre for vaksinerte som nyleg har fått ein oppfriskingsdose, eller som har fått den andre dosen for mindre enn 120 dagar sidan.

Smitten i landet har skote fart dei siste dagane. Det er registrert rundt 98.000 nye smitta og nesten 150 koronarelaterte dødsfall det siste døgnet.

