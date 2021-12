Over 1.000 barn drepne eller såra av skot i USA i år

utenriks

Ei oversikt frå organisasjonen Gun Violence Archive viser at 1.049 barn under elleve år har vorte drepne eller såra av skot i 2021. Det tilsvarande talet for 2020 var 999, medan det i åra før låg mellom 600 og 700.

Det hittil siste offeret var ei tre år gammal jente frå Nord-Carolina. 1. juledag vart ho lagd inn på sjukehus med skotskadar. Ho hadde skote seg sjølv ved eit uhell då ho fann ein pistol i bilen til faren og plukka han opp, skriv NBC News. Torsdag døydde ho på sjukehuset.

Faren, som er pensjonert politimann, forklarte at ein venn av familien, som var på julebesøk, hadde lagt igjen pistolen i bilen. Den lokale påtalemakta har ikkje teke stilling til om det skal takast ut sikting.

Tidlegare i år kom det fram i ein rapport frå organisasjonen Children's Defense Fund at skot frå våpen var den hyppigaste dødsårsaka blant barn og tenåringar i USA i 2019.

