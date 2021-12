Svensk BPA-selskap vil seie opp uvaksinerte

utenriks

– Er ein ikkje vaksinert, kjem næraste leiar til å opprette ein handlingsplan for ein tre månader lang periode. Der ser vi helst at individet vaksinerer seg, elles er det risiko for omplassering eller i verste fall avskjed, seier HR-sjefen i selskapet Jesper Gullstrand til Sveriges Radio Ekot.

Gullstrand anslår at rundt 20 tilsette risikerer å miste jobben om dei ikkje vaksinerer seg. Vaksinekravet gjeld for både sjukehus- og omsorgspersonale, og dessutan tilsette i administrative stillingar.

– Det er rart å lage ein kollektiv oppseiingssituasjon når det er enkelte arbeidstakarar saka dreier seg om. Det høyrest ikkje så gjennomtenkt ut, seier Lars-Sture Johansson i fagforbundet Kommunal til Sveriges Radio.

