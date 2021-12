To sikta etter rassia mot Stand News i Hongkong

utenriks

Siktingane kjem dagen etter at politiet gjekk til aksjon mot nyheitsmediet Stand News. Over 200 politifolk deltok i rassiaen der sju personar vart arresterte, blant dei Lam og Chung.

Tidlegare aksjonar mot medieorganisasjonar i Hongkong har vore under den nye tryggingslova i Hongkong. Men i dette tilfellet er siktinga knytt til ei britisk lov frå kolonitida. Redaktørane er sikta for «konspirasjon om å publisere opprørsk innhald».

Politiet meiner dei har publisert artiklar og blogginnlegg som har fremja hat mot regjeringa i Hongkong.

Etter politiaksjonen onsdag vart Stand News oppløyst. Alle tilsette vart oppsagde og kanalane til mediehuset i sosiale medium slutta å publisere innhald.

Aksjonen har hausta sterk kritikk internasjonalt. USAs utanriksminister Antony Blinken sa i ei fråsegn onsdag at «journalistikk er ikkje oppvigling».

– Ved å kneble uavhengige medium undergrev Kina og lokale styresmakter Hongkongs kredibilitet og overlevingsevne, sa Blinken, og la til at ei sjølvsikker regjering som ikkje er redd for sanninga, omfamnar ei fri presse.

Hongkongs Beijing-vennlege leiar Carrie Lam seier torsdag at ho er samd i at journalistikk ikkje er oppvigling, men la til at opprørske handlingar «ikkje kunne tolererast under dekke av nyheitsrapportering».

