Eitt år etter storminga av Kongressen er amerikanarane endå meir splitta

utenriks

Splittinga varer ved i USA. Når nasjonen skal markere storminga av kongressbygningen for snart eit år sidan, har ikkje partane nærma seg ein tøddel.

Sjølv om ei lang rekkje domstolar, riksadvokaten og komiteane som skal godkjenne vala, alle er krystallklare på at det ikkje vart juksa, trur dei fleste republikanarar at Donald Trump framleis er den rettmessige presidenten i landet.

Nesten tre av fire republikanarar meiner Joe Biden har stole valet, ifølgje ei undersøking frå Monmouth University.

Fredeleg protest, ifølgje Trump

Donald Trump har varsla at han vil halde ein pressekonferanse i Florida 6. januar. Over lang tid har ekspresidenten tona ned og kvitvaska dei valdelege hendingane for snart eitt år sidan.

Forsøket på statskupp var, ifølgje Trump, meir å forstå som ein fredeleg protest.

Fem personar mista livet i storminga, medan fleire hundre politifolk vart skadde i dei harde kampane. Fire til har teke sitt eige liv etterpå.

Trump ser seg som vinnaren av valet

Trump vil òg gjenta den heilt grunnlause påstanden om at motparten stal valet frå han i 2020.

– Eg vil halde ein pressekonferanse på Mar-a-Lago for å snakke om alle desse tinga. Til då, hugs at kuppet skjedde 3. november, medan den heilt uvæpna demonstrasjonen fann stad 6. januar, skriv Trump i ein e-post. 3. november var dagen presidentvalet vart avvikla i fjor.

Donald Trump har òg vorte skulda for på eit massemøte å ha eggja tilhengjarane sine til å storme kongressbygningen, der dei folkevalde denne dagen formelt skulle stadfeste valet av Joe Biden.

700 arresterte

Fleire enn 700 personar har vorte arresterte etter opprøret. Dei er mellom anna sikta for innehav av eit stort våpenarsenal, inkludert maskinpistolar, peparspray, baseballkøller og flaggstenger, som vart brukte som lanser.

Den sitjande presidenten vil òg minnast det som skjedde for eitt år sidan med ein tale. Men Det kvite hus har vore varsame med å gi detaljar på førehand om arrangementa.

– Den 6. januar var ein av dei mørkaste dagane for demokratiet vårt. Hovudstaden vår var under angrep, og eg kan ikkje sjå nokon grunn til å la vere å markere denne dagen, seier pressetalskvinna til presidenten, Jen Psaki.

Diskusjon om historieforteljinga

Leiaren for Representanthuset, Nancy Pelosi, varsla eit fullt program med markeringar på og rundt eittårsdagen. Ho oppmodar demokratiske representantar til å delta i arrangementa i Washington.

– Det blir planlagt eit fullt program som mellom anna inkluderer ein diskusjon blant historikarar om historieforteljinga om 6. januar. Dette er eit høve for representantane til å dele hendingar og refleksjonar frå denne dagen, og ei håpefull vake om kvelden, skriv Nancy Pelosi i ei fråsegn.

Den republikanske senatoren Susan Collins er atskilleg meir reservert overfor 6. januar-markeringane. Ho ser både tryggingsutfordringar og fare for gjentaking av det som skjedde for eitt år sidan.

– Eg meiner at akkurat den dagen er fylt med frykt og sinne, så det ville vere betre om vi ikkje har ei eller anna form for «jubileum» denne dagen, seier ho til Washington Post.

Snører seg inn

Markeringa kjem samtidig med at kongressgranskinga av opprøret no har komme til den inste krinsen rundt Trump. Den tidlegare stabssjefen til Trump, Mark Meadows, har lagt fram ein kontroversiell PowerPoint-presentasjon som i grove trekk viser korleis republikanarane skulle gjennomføre eit statskupp og gjeninnsetje Donald Trump.

Det blir planlagt over 100 vaker 6. januar, både av høgreorienterte grupper, som insisterer på at dei som vart fengsla, er politiske fangar, og liberale, som oppmodar til betre vern av veljarrettane.

– Førestillingar om valfusk er no så rotfesta i Det republikanske partiet at mange ikkje lenger trur på det demokratiske systemet, seier Heidi Beirich til Washington Post. Ho er ein av stiftarane av the Global Project Against Hate and Extremism.

Fakta om storminga av Kongressen

* Tusenvis av Donald Trump-tilhengjarar var 6. januar i fjor samla i Washington for å protestere mot valresultatet og vise si støtte til presidenten.

* I ein tale gjentok Trump dei udokumenterte påstandane om omfattande valfusk og oppmuntra dei frammøtte til å gå mot kongressbygningen på Capitol Hill.

* Demonstrantane følgde oppmodinga og storma deretter Senatet, der senatorane var i ferd med å godkjenne valresultatet.

* Om lag 2.000 demonstrantar tok seg inn i bygningane der dei folkevalde gøymde og barrikaderte seg før dei vart evakuerte.

* Ein av demonstrantane vart skoten og drepen av vakter då ho prøvde å trengje seg inn ei barrikadert dør, og ein politimann døydde seinare av skadane han vart påført. Tre andre døydde i det politiet karakteriserer som medisinske nødhendingar.

* Over 50 politifolk vart skadde i samanstøytane.

* Samtidig med storminga av kongressbygningen tvitra Trump endå ein gong at valet var stole frå han. Han la òg ut ein video der han sa at han elska demonstrantane, men bad dei om å gå heim.

* Vel seks timar etter at dei folkevalde vart evakuerte, samla kongressmedlemmene seg igjen i Senatet og Representanthuset, der valsigeren til Biden etter kvart – lenge på overtid – vart formelt godkjend av visepresident Mike Pence og Kongressen.

* Fleire enn 720 personar er hittil tiltalte etter storminga. Over 100 av dei er arresterte, og minst 25 er terrorsikta. Nærare 70 er dømde.

(©NPK)