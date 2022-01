IS-øydelagt museum i Irak står opp igjen frå ruinane

utenriks

Museet inneheldt over 2.500 år gamle skattar då IS-krigarar tok over Mosul nord i Irak i 2014. Islamistane gjorde byen til maktsenteret sitt, og dei hadde kontrollen der i tre år.

I 2015 filma dei korleis dei gjekk laus på dei førislamske skattane med hamrar og andre våpen. Stolt annonserte IS at dei øydela gjenstandane som dei meinte var «kjetterske». Mange av antikvitetane vart knuste i småbitar.

No blir mange av gjenstandane attskapte av irakiske og utanlandske restaureringsekspertar.

– Vi må sortere alle bitane for så å sjå kvar dei kan passe inn. Det er som eit vanskeleg puslespel. Ein prøver å finne brikkene som passar saman, siger den franske restaureringseksperten Daniel Ibled, som er lånt ut frå Louvre museet i Paris

– Litt etter litt klarer vi å attskape mange av gjenstandane, seier han.

Øydela og plyndra

Dei største og tyngste gjenstandane vart øydelagde av IS som ein del av propagandaen deira, medan mange mindre stykkje vart selde på svartebørsar over heile verda.

Såra etter øydeleggingane til IS er tydelege den dag i dag.

I første etasje av museet stikk vrei jernstenger opp gjennom gapande hol.

I andre rom ligg steinar av ulike storleikar strødd rundt. På nokre av dei kan ein sjå etsingar av dyrepotar eller venger. Andre viser inskripsjonar med kileskrift, som er eit av dei eldste skriftsystema i verda.

Dei minste av bitane – mange ikkje større enn ein knyttneve – står stilte opp på eit bord, der ekspertane jobbar med å sortere og kartleggje dei.

Løver, oksar og ei trone

Dei konsentrerer seg no spesielt om ei løve med venger frå byen Nimrud, to «lamassu» – oksar med venger og menneskehovud, og trona til kong Ashurnasirpal II.

Nimrud er ei nyare arabisk nemning på oldtidsbyen Kalkhu (Calah) i Assyria. Byen låg ved den austre breidda av Tigris, cirka 30 kilometer søraust for det noverande Mosul i Irak. Byen er rekna som juvelen i det assyriske riket.

Fundamentet til trona til den assyriske kongen, som er dekt med kileskrift, ser no nesten heil ut.

Nokre delar blir haldne saman av elastiske band eller små metallringar.

Fundamentet til trona var knust og bestod av over 850 delar, fortel Choueib Firas Ibrahim, som er ekspert på det sumeriske riket.

– Vi har klart å setje saman to tredelar av bitane, seier han.

Linjer og skrift

Nokre av bitane er sett saman ved hjelp av skrift eller linjer som viser kvar dei passar saman.

– Vi kunne lese inskripsjonane og klarte dermed å setje dei rett saman, forklarer Ibrahim.

Andre stykke, som verken har linjer eller skrift, er vanskelegare å setje saman, legg han til.

Eitt år etter at irakiske styrkar hadde vunne tilbake kontrollen over Mosul fekk museet ei hasteløyving for å kunne starte restaureringsarbeidet. Mellom anna Den internasjonale alliansen for vern av kulturarv i konfliktområde (ALIPH) finansierer arbeidet.

Det har vore mange hindringar og forseinkingar – ikkje minst på grunn av pandemien. Men no meiner museumsdirektør Zaid Ghazi Saadallah at restaureringsarbeidet kan vere ferdig innan fem år.

Svært mange gjenstandar vil likevel mangle. Både fordi dei ikkje har late seg attskape og fordi mange varte fjerna og selde. Det vil hengje plakatar på veggene som beskriv dei tapte gjenstandane.

– Dei fleste gjenstandane varte jo øydelagde eller plyndra, seier Saadallah.

Mange øydeleggingar og plyndring

Historiske stadar i Irak har i mange tiår vorte plyndra og antikvitetar selde og smugla ut av landet. Problemet vart spesielt stort etter den USA-leidde invasjonen i 2003. Frammarsjen til IS gjorde ikkje situasjonen noko betre.

Den noverande regjeringa har lova å prioritere å få stolne kunstgjenstandar tilbake til landet og restaurere historiske stadar. Dei får støtte utanfrå.

Franske Louvre har i tre år gitt 20 personar i oppgåve å hjelpe restaureringsarbeidet, fortel Ariane Thomas, direktør for Louvres avdeling for antikvitetar frå det nære Austen.

No vil innsatsen reduserast, men framleis vil sju franske ekspertar rettleie og hjelpe irakarar i restaureringsarbeidet i Mosul.

Vil vise fram resultatet

Når arbeidet er fullført, vil det bli halde ei nettutstilling for å vise fram resultatet.

– Vi sa at med tid, pengar og kunnskap ville vi kunne attskape sjølv dei mest skadde kunstgjenstandane. Og vi vil vise fram at vi hadde rett. Kunstverk som vart fullstendig øydelagde, har byrja å ta form igjen, seier Thomas.

I tillegg til fagstøtte frå Louvre hjelper òg Washingtons Smithsonian Institution med eksperthjelp. World Monuments Fund i New York deltek i restaureringa av sjølve bygningen.

