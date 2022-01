Israel rullar ut fjerde vaksinedose

utenriks

Ved Ichilov-sjukehuset i Tel Aviv stilte helsepersonell seg i kø for å få sitt fjerde stikk, medan personar over 60 fekk det same ved eit klinikk i nærleiken. For å få vaksinen, må det ha gått minst fire månader sidan tredje dose.

Det israelske helsedepartementet gav søndag grønt lys til at folk over 60 og helsepersonell kan få ein fjerde dose, som eit av dei første landa i verda. Det skjer to dagar etter at ein byrja å vaksinere personar med svekt immunforsvar med ein fjerde dose.

Frå søndag til måndag vart det registrert 6.562 nye smittetilfelle med koronasmitte, nesten dobbelt så mykje som for ei veke sidan. Statsminister Naftali Bennet åtvarar om at smittetalet snart kan auke til opp mot 50.000 tilfelle per dag. Og omikronvarianten spreier seg raskt.

Helsedirektør Nachmann Ash seier omikronutbreiinga kan vere det som vil føre til flokkimmunitet i landet.

– Men vi ønskjer ikkje å oppnå flokkimmunitet som følgje av smitte, vi vil heller at det skjer som følgje av at mange nok har vaksinert seg, seier han.

(©NPK)