Israelsk avis hacka på årsdagen for drap på iransk general

utenriks

Framsida på nettstaden til avisa vart natt til måndag erstatta med eit bilete som viste ein rakett som blir skoten ut frå ein ring på ein finger – ein ring som blir knytt til Soleimani som vart drepen i eit amerikansk droneangrep i Irak for to år sidan måndag.

Biletet inkluderte òg eit eksploderande mål for ei nyleg iransk militærøving mot det som var laga til å sjå ut som atomreaktoren i Dimona i Israel. «Vi er så nær dykk at de ikkje tenkjer på det», stod det på hebraisk og engelsk.

Inga gruppe hadde natt til måndag teke på seg ansvar for å ha stått bak hackinga, men Iran har lova at drapet på Soleimani skal hemnast. Avisa sjølv stadfestar at ho vart utsett for eit nettangrep.

Israelske styresmakter hadde heller ikkje kommentert saka i nattetimane, men hackarangrepet skjedde etter at Israels tidlegare militære etterretningssjef i slutten av desember offentleg erkjende at Israel var involvert i drapet på Soleimani.

(©NPK)