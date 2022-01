Johnson: Sjukehusa i Storbritannia vil hamne under eit betydeleg press

utenriks

Minst 50.000 tilsette i det britiske helsevesenet (NHS) var borte frå jobben fredag, og mange av dei var i koronaisolasjon.

– Vi ser på løysingar for å få flytta personell til dei sjukehusa som er hardast ramma, sa Johnson måndag då han besøkte eit vaksinesenter.

Storbritannia registrerte rekordhøge smittetal dei siste dagane av 2021.

– Det er ingen tvil om at omikron vil halde fram med å herje over heile landet. Eg trur vi må erkjenne at presset på NHS og på sjukehusa kjem til å bli betydeleg dei neste vekene, sa Johnson.

Han antyda òg at det truleg ikkje blir noka innstramming i koronatiltaka.

– Vegen vidare for landet vårt er å halde fram slik vi gjer no. Vi vil vurdere situasjonen fortløpande, sa han.

(©NPK)