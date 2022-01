Klart for nye atomsamtalar i Wien

utenriks

Diplomatar frå Iran, Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland og Russland skal no gjere eit nytt forsøk på å gjenopplive atomavtalen frå 2015, som dåverande president Donald Trump tre år seinare vende ryggen til. USA er derfor representert på sidelinja i Wien.

Trumps etterfølgjer Joe Biden ønskjer å vende tilbake til avtalen, men har førebels ikkje gjort teikn til å oppheve sanksjonane forgjengaren innførte mot Iran.

Ifølgje ein talsmann for Irans utanriksdepartement vart det gjort framsteg i dette spørsmålet under førre forhandlingsrunde, men Iran krev òg garantiar for at USA i framtida ikkje på nytt vil vende ryggen til avtalen.

Straks slike garantiar er gitt, lovar Iran å halde sin del av avtalen, forsikrar talsmannen Saeed Khatibzadeh.

