Ny vaksine mot covid-19

Før jul godkjende EUs legemiddelbyrå (EMA) ein ny vaksine, Nuvaxovid frå Novavax. Den vernande effekten mot alvorleg sjukdom og død er 90 prosent, ifølgje Legemiddelverket.

I motsetning til dei andre vaksinane er dette ein proteinbasert vaksine. Han nyttar ein eldre og meir konvensjonell teknologi som mellom anna blir brukt i vaksinar mot hepatitt B.

Forskarar håpar at proteinbaserte vaksinar kan gi meir langsiktig antistoffvern, og at fleire dermed òg vil ta vaksinen.

Ved hjelp av mRNA-teknologi, som er brukt i vaksinane frå Pfizer-Biontech og Moderna, kunne enorme mengder dosar raskt produserast. Det har redda millionar av liv under pandemien.

Antistoffa som vernar mot infeksjon, har likevel vist seg å minke relativt raskt, sjølv om vernet mot alvorleg sjukdom truleg varer lenger.

– Proteinbaserte vaksinar er ein vaksinetype som vi har brukt før, og som vi kjenner eventuelle biverknader av. Vi håpar òg at vernet varer litt lenger samanlikna med mRNA-vaksinane, eller dei virusvektorbaserte, der ein ser at effekten minkar etter seks månader, seier Ali Mirazimi, professor og vaksineforskar ved Karolinska Institutet.

Han legg til at ein sjølvsagt ikkje veit dette sikkert før ein byrjar å vaksinere.

Treng eit hjelpestoff

MRNA-teknologien introduserer molekylet mRNA, som inneheld ein «instruksjonsmal» for korleis kroppen sjølv kan produsere proteina den vil at immunsystemet skal reagere på.

Proteinbaserte vaksinar inneheld derimot proteinpartiklar frå viruset som blir produsert i laboratoriet og blir injisert saman med eit hjelpestoff.

– Du må ha med deg eit anna stoff som stimulerer immunforsvaret, for at kroppen skal reagere på dette proteinet, det blir kalla adjuvans, seier Mirazimi.

Felles for vaksinar er at dei stimulerer produksjonen av antistoff og minneceller, som trener immunforsvaret til å kjenne igjen og blokkere eit virus. Proteinvaksinane kan ha ein fordel ved at dei vanlegvis gir høgare antistoffnivå og dermed lengre vernande effekt.

Veit for lite

– Førebels veit ein likevel for lite til å kunne seie kva vaksinetypar som er best, understrekar Karin Loré, professor i immunologi ved Karolinska Institutet.

– Mykje tyder på at proteinbaserte vaksinar gir svært gode nivå av antistoff, men ein må nok vente litt før ein med tryggleik kan seie at det vil utgjere ein vesentleg forskjell samanlikna med mRNA-vaksinen, legg ho til.

At antistoff minkar over tid er vanleg for alle vaksinar, men jo høgare nivå frå starten av, jo lengre tid tek det før nivåa er så låge at dei ikkje har nokon effekt. Sjølv med proteinvaksinen tyder alt på at det vil vere behov for påfyllingsdosar, meiner Loré.

Fleire pasientgrupper

Både Loré og Mirazimi ser fleire fordelar ved å ha ulike typar vaksinar på marknaden.

– Det kan vere at folk av ulike grunnar er redde for mRNA-vaksine. Eller at dei kjenner seg tryggare på å ta ein proteinbasert vaksine fordi han er kjend frå før – og ein veit at dei vanlegvis fungerer veldig bra, seier Karin Loré.

Dei to ekspertane påpeikar òg at proteinvaksinar kan givast til pasientar som av ulike årsaker ikkje kan ta dei andre vaksinane.

– Nokre gonger kan du kanskje ikkje ta ein vaksine på grunn av ulike medisinske årsaker. Nokre menneske er til dømes superallergiske og kan ikkje ta ein mRNA-vaksine. Ein proteinvaksine kan derfor fungere for nokre pasientgrupper, seier Mirazimi.

Kan oppbevarast i kjøleskap

Proteinbaserte vaksinar har dessutan ein stor fordel med at dei kan oppbevarast i kjøleskapstemperatur, noko som gjer både lagring og distribusjon mykje enklare.

Ifølgje Loré er det òg data som tyder på at proteinbaserte vaksinar har ein tendens til å gi litt færre biverknader, som til dømes influensaliknande symptom eller smerter i armen. Det har vore diskutert om dei derfor kan vere meir aktuelle for barn eller eldre i framtida.

Den einaste godkjende proteinvaksinen til no – frå Novavax – blir likevel tilrådd for vaksne frå 18 år og oppover.

Ei viktig ulempe er at proteinvaksinar tek lengre tid å produsere i stor skala.

– Det vil òg ta lengre tid å oppdatere ein proteinvaksine til å verke mot nye variantar av viruset, seier Karin Loré.

Det er uklart når proteinbaserte vaksinar kan brukast i stor skala. Vaksinekoordinator Richard Bergström fortel at Sverige allereie har bestilt 4,1 millionar dosar frå Novavax, men at han vil vere fornøgd om Sverige får 100.000 første kvartal 2022.

