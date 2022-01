Saudi-Arabia skuldar Jemen-opprørarar for å ha kapra frakteskip

utenriks

Frakteskipet seglar under Dei sameinte arabiske emiratas flagg og er ifølgje Saudi-Arabia lasta med medisinsk utstyr.

Saudi-Arabia skuldar den Iran-støtta Houthi-rørsla for å ha kapra skipet og kallar det «ei kriminell handling», ifølgje statlege saudiarabiske medium.

Houthi-opprørarane stadfestar at dei har teke beslag i skipet og hevdar det er lasta med militært utstyr. Ein talsmann for opprørarane seier at skipet hadde teke seg ulovleg inn i jemenittisk farvatn og at det dreiv med «fiendtleg verksemd».

Houthi-opprørarane blir støtta av Iran medan den jemenittiske regjeringa blir støtta av ein koalisjon som blir leidd av Saudi-Arabia og som har drive krigføring i Jemen sidan 2015. FN kallar krigen for den verste humanitære katastrofen i verda i dag.

