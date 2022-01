utenriks

Fram til no har USA opna for oppfriskingsdosar for barn over 16 år, medan no skal òg barn mellom 12 og 15 få tilgang til slike dosar dersom det har gått nok tid sidan andre vaksinedose.

Førebels har ikkje folkehelseinstituttet CDC tilrådd oppfriskingsdosar for 12-15-åringar, men dette blir venta å skje i løpet av veka.

I tillegg opnar ein for ein tredje dose til barn med nedset immunforsvar mellom 5 og 11 år, skriv FDA i ei pressemelding.

(©NPK)