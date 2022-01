Iran dømt til å betale 750 millionar til etterlatne etter flynedskyting

utenriks

I fjor slo canadisk rettsvesen fast at nedskytinga av Ukraine International Airlines' rute PS752 av to iranske missil 8. januar 2020, var ei terrorhandling. Dette opna for at pårørande etter dei som døydde, kunne krevje erstatning.

Måndag avgjorde dommen Edward Belobaba at familiane til seks av dei drepne blir tilkjende ei erstatning på til saman 107 millionar canadiske dollar, snautt 750 millionar kroner. Det opphavlege kravet frå saksøkjarane var 1,5 milliardar canadiske dollar.

I eit tidlegare tilbod frå den iranske staten hadde dei etterlatne vorte tilbodne 150.000 amerikanske dollar, om lag 1,3 millionar kroner, for kvar person som vart drepen i angrepet.

Korleis erstatninga skal bli kravd Iran, var måndag uklart. I dommen viser Belobaba til argumentet til saksøkjarane om at iranskeigde eigedelar og investeringar er tilgjengelege både i Canada, og over heile verda.

Nedskytinga skjedde kort etter avgang frå Teheran og alle dei 176 personane om bord mista livet. Blant dei var 85 canadiarar.

Tre dagar etter nedskytinga innrømde iranske styresmakter at det hadde skjedd ein menneskeleg feil. I ein rapport som iranske styresmakter offentleggjorde i fjor, gjekk det fram at spenningsnivået mellom Iran og USA var skyhøgt då flyet vart skote ned og det iranske luftforsvaret var i full beredskap.

Rapporten frikjende Revolusjonsgarden i landet for skuld knytt til nedskytinga.

(©NPK)