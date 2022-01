utenriks

Lovendringa, som skal gjelde frå 11. januar, vart presentert av helseminister Nitzan Horowitz tysdag.

– I dag skaper vi historie, sa Horowitz.

Surrogati har tidlegare berre vore tilgjengeleg for heterofile par i Israel, under strenge vilkår. Men i fjor bestemde Israels høgsterett at dette var eit brot på menneskerettane.

Så langt har rundt 100 israelske kvinner sagt seg villige til å bli surrogatmødrer, ifølgje helsedepartementet i landet.

