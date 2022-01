Kinesisk by nedstengd etter tre smittetilfelle

utenriks

Det er ikkje første gong kinesiske styresmakter går så hardt til verks for å kvele smittespreiing. Regjeringa har ein nullvisjon for koronasmitte, som inneber strenge grenserestriksjonar og målretta nedstengingar der det blir oppdaga virussmitte.

Denne gongen er det byen Yuzhou, med om lag 1,2 millionar innbyggjarar, som blir stengd ned.

Dei lokale styresmaktene kunngjorde at frå måndag kveld måtte alle innbyggjarane i byen halde seg heime for å hindre smittespreiing. Kunngjeringa kom etter at det dagane i førevegen var oppdaga til saman tre tilfelle av koronasmitte. Mat og andre nødvendige varer blir leverte på døra.

Allereie før nedstenginga var alt av kollektivtrafikk, kjøpesenter, museum og turistattraksjonar stengt i byen som ligg i Henan-provinsen.

Kina har registrert til saman 175 nye smittetilfelle tysdag, og fem i Henan-provinsen og åtte ved ein fabrikk i byen Ningbo. Sjølv om smittetala i Kina er langt lågare enn mange andre stader i verda, er smitta aukande og no på eit nivå ein ikkje har sett sidan mars 2020.

