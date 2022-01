Klart for første høyring i overgrepssaka mot prins Andrew

utenriks

Det digitale rettsmøtet finn stad i New York klokka 16 norsk tid.

Prins Andrew er saksøkt av Virginia Giuffre, som hevdar han gjorde seg skuldig i fleire seksuelle overgrep mot henne i 2001, då ho var 17 år og mindreårig etter amerikansk lov.

Giuffre skal ha vorte «lånt ut» til den no 61 år gamle prinsen av den overgrepsklaga finansmannen Jeffrey Epstein, som tok sitt eige liv i fengsel i 2019.

Også Ghislaine Maxwell skal ha bidrege til tilrettelegginga. Maxwell vart førre veke kjend skuldig i å ha rekruttert unge jenter som så vart seksuelt misbrukte av Epstein og vennene hans.

Hovudargumentet til Andrews advokatar er at Giuffre i 2009 skreiv under på ein avtale med Epstein om ikkje å saksøkje nokon som hadde tilknyting til Epstein. For dette fekk Giuffre utbetalt ein halv million dollar.

Prins Andrew er ikkje nemnd eksplisitt i forliket, men advokatane meiner like fullt at dette omfattar han.

Advokatane til Giuffre meiner på si side at forliket med Epstein er irrelevant for søksmålet mot prins Andrew.

– Han kunne ikkje ha vore ein «potensielt saksøkt» i forliket mellom Giuffre og Epstein, både fordi han ikkje var underlagd jurisdiksjon i Florida, og fordi saka involverte påstandar på føderalt nivå, som han ikkje var ein del av, sa advokat David Boies i ei fråsegn måndag.

