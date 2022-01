Noreg leier Tryggingsrådet: – Situasjonen i verda er dyster, men vi må vere optimistiske

utenriks

Noreg overtok formannskapet ved årsskiftet, og Juul møtte pressa i New York tysdag ettermiddag lokal tid. Der fortalde ho om Tryggingsrådets arbeidsprogram for januar.

– Situasjonen i verda er ganske dyster, men vi er nøydde til å vere optimistiske. Både som medlem av Tryggingsrådet og som land kjem Noreg aldri til å slutte å prøve å løyse konfliktar gjennom dialog, sa Juul under pressekonferansen.

Ho lova mellom anna auka merksemd rundt tryggleiken til kvinner, klima og på konflikten mellom Israel og Palestina. Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) skal leie debatten om temaet 19. januar.

– Det er ikkje tvil om at klimakrisa påverkar konfliktnivået i verda. Tryggingsrådet må, slik vi ser det, trappe opp handlinga rundt klimaendringane, innanfor mandatet sitt, sa ho.

Komplekse konfliktar

Den norske regjeringa ønskjer å bruke perioden med norsk formannskap til å fronte utanrikspolitikk basert på norske interesser og verdiar.

– Ei rekkje komplekse land-situasjonar vil bli diskutert i Tryggingsrådet i januar. Blant desse er Syria, Afghanistan og Libya, sa Huitfeldt i ei fråsegn før jul.

Både ho og statsminister Jonas Gahr Støre skal leie nokre av møta i rådet denne månaden. Støre skal leie ein open debatt om vern av sivile i folkerike område med væpna konflikt.

I tillegg inviterer Noreg til det Juul kallar «eit Oslo Forum i miniatyr» for å diskutere diplomati og konfliktløysing, med tilvising til den årlege konferansen i Oslo om konfliktløysing og fredsmekling.

Usemje om klimaendringar

Ein debatt om kvinner, fred og tryggleik vil bli leidd av Huitfeldt.

Noreg har òg tidlegare teke til orde for at samanhengen mellom klimaendringar og konflikt må diskuterast i rådet. Men Huitfeldt sa i november at det var usemje i Tryggingsrådet om dette temaet.

I desember la Russland ned veto mot ein resolusjon som formelt knytte klimaendringane til globale tryggingsutfordringar.

Juul seier tysdag at Noreg saman med Kenya vil leie ei uformell arbeidsgruppe som skal sjå på temaet.

Utfordra om kuppmakarar

Under pressekonferansen utfordra ein journalist Juul om bølgja av militærkupp som har skylt over Afrika det siste året. FN-ambassadøren svarte ikkje direkte på spørsmålet om korleis FN kan unngå å legitimere kuppmakarar.

– Det er ekstremt viktig at vi som tryggingsråd uttrykkjer tydeleg og samla at vi ikkje vil akseptere ei militær maktovertaking, sa Juul.

Ho la til at ho trur tydelege beskjedar frå eit samla tryggingsråd bidreg positivt til situasjonen på bakken.

– Når folk går ut i gatene for å demonstrere, og dei veit at Tryggingsrådet har uttrykt sine meiningar, så utgjer det ein positiv forskjell, seier FN-ambassadøren.

