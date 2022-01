Nyfødd baby funnen på flytoalett

utenriks

Spedbarnet vart raskt frakta til sjukehus og skal ifølgje opplysningane vere i god form, melder BBC.

Air Mauritius-flyet kom frå Madagaskar og landa på den internasjonale flyplassen på Mauritius første nyttårsdag.

Ei 20 år gammal kvinne frå Madagaskar som vart mistenkt for å vere mor til barnet, vart arrestert. Ho nekta først, men ei medisinsk undersøking viste at ho nyleg hadde fødd. Ho vart sett under politiovervaking på sjukehuset der også babyen ligg.

Når ho blir utskriven frå sjukehuset, vil ho bli sikta for å ha forlate det nyfødde barnet sitt, ifølgje politiet.

