Over 200.000 nye smittetilfelle påvist i Storbritannia

utenriks

Talet er det høgaste som er rapportert på éin dag hittil i pandemien, men det omfattar testar registrert over fleire dagar. På grunn av at ikkje alle smittetilfella vart rapporterte i juleferien, omfattar dei testar gjort over fire dagar i Nord-Irland og to dagar i Wales, skriv BBC.

Storbritannias statsminister Boris Johnson skulle seinare tysdag halde ein pressekonferanse, men ifølgje ein talsmann er det ingen behov for å innføre nye smitteverntiltak.

Dei siste par vekene har talet på covid-19-pasientar på engelske sjukehus vorte dobla til vel 14.200, det høgaste talet sidan februar i fjor. Under 800 av dei ligg i respirator, og dette talet har lege stabilt dei siste seks vekene.

(©NPK)