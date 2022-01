Rekordhøg smittespreiing i Spania

utenriks

Den siste veka er det i gjennomsnitt registrert 1.348 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar i Spania, sjølv om over 90 prosent av befolkninga over 12 år no er fullvaksinert.

Ein tredel av alle spanske barn i alderen 5 til 12 år har òg fått den første vaksinedosen, men omikronvarianten av viruset spreier seg likevel svært raskt.

Smittespreiinga har likevel ikkje ført til urovekkjande mange sjukehusinnleggingar, ifølgje styresmaktene. Det ligg no koronapasientar i 10 prosent av sjukesengene i landet, medan dei tek opp 21 prosent av kapasiteten på intensivavdelingane.

I eit forsøk på å bremse spreiinga innførte Spania i slutten av desember påbod om munnbind på offentleg stad utandørs.

(©NPK)