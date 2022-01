Svensk IS-kvinne tiltalt for krigsbrotsverk

utenriks

I 2013 drog kvinna til Syria for å slutte seg til den ytterleggåande islamistgruppa IS.

Ho er ein av tre svenske kvinner som vart henta heim frå ein fangeleir i Syria i september i fjor.

Kvinna har sete fengsla sidan 23. september, sikta for å ha medverka til å rekruttere eit barn som barnesoldat for ekstremistane.

Kvinna var verje for barnet, som var under 15 år.

«Kontinuerleg brukt»

Ifølgje tiltalen har brotsverket skjedd mellom 1. august 2013 og 27. mai 2016. Kvinna blir mistenkt for, saman med andre kvinner, å ha gjort det mogleg å bruke guten som barnesoldat i Syria.

Barnet har vorte «rekruttert og kontinuerleg brukt i fiendtlege handlingar som vart utført av væpna grupper, deriblant terroristorganisasjonen IS», skriv påtalemakta i ei pressemelding.

Tiltalen frå Stockholm tingrett er den første i sitt slag i Sverige.

– Etterforskinga støttar at sonen i den tida han budde heime fekk utdanning og trening i å delta i dei fiendtlege handlingane, at han fekk militært utstyr og våpen, og at han vart brukt i strid og med propaganda som siktemål og dessutan i andre oppdrag som eit ledd i krigføringa, seier statsadvokat Reena Devgun.

Nektar straffskuld

Ifølgje påtalemakta var slike andre oppdrag å halde utkikk, spionere eller bruke barn som lokkemat eller vakter.

Brotsverket blir rekna som grovt, mellom anna fordi kvinna hadde eit særskilt ansvar for barnet og på grunn av den omsynslause krigføringa til IS.

Kvinna nektar for å ha gjort seg skuldig i straffbare handlingar. Advokaten hennar har tidlegare uttalt at ho har hatt ein ganske avgrensa innverknad over barna sine og sin eigen situasjon.

(©NPK)