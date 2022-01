Talet på peronar som søkjer vern i Mexico er nesten dobla på to år

utenriks

I 2020 var det likevel ein nedgang, men den blir i stor grad tilskrive koronapandemien og nedstengingar.

Tidlegare år var det sjeldan at migrantar frå andre land søkte vern i Mexico. Dei leverte heller søknadene sine i USA. Men etter at USA styrkte grenseberedskapen, og etter at saksbehandlingstida for asylsøknader går saktare i USA enn før, har mange vald å søkje vern i Mexico i staden, viser tala som styresmaktene la fram måndag.

Den største auken frå 2019 til 2021 var søkjarar med bakgrunn frå Haiti, frå 5.500 søknader til 51.000. Tidlegare år var borgarar frå Honduras øvst på lista, men auken var berre moderat dei siste to åra, frå 30.082 i 2019 til 36.361 i fjor.

(©NPK)