Tidlegare Swedbank-sjef tiltalt for grovt bedrageri

utenriks

Ifølgje tiltalen har den tidlegare banksjefen fleire gonger i 2018 og 2019 spreidd villeiande opplysningar i samband med mistenkt kvitvasking i filialane til banken i Estland, skriv den svenske Ekobrottsmyndigheten i ei pressemelding tysdag.

– Lovbrotet består i at den tidlegare administrerande direktøren for banken medvite eller grovt aktlaust har spreidd villeiande opplysningar om tiltaka til banken for å forhindre, oppdage, førebyggje og melde mistankar om kvitvasking, heiter det i pressemeldinga.

Swedbank hamna under etterforsking for bedrageri etter at Sveriges Television avdekte mistenkjelege overføringar på 1.300 milliardar kroner i Baltikum. Bonnesen fekk deretter sparken.

