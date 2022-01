utenriks

– Vi er letta over at suspenderinga som mellombels sette ein stoppar for hjelpearbeidet vårt blant hundretusenvis av menneske i stor naud, no er oppheva, seier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

– Vi ser fram til å ta opp att det mangeårige arbeidet vårt for menneske som er fordrivne av konfliktar og katastrofar i Etiopia, seier han.

