Halvparten av danskane har fått tredje vaksinedose

Heilt presist har 2,96 millionar fått stikket, noko som svarer til 50,4 prosent av befolkninga, skriv han på Twitter.

Det var i starten av september at Danmark byrja å tilby ein påfyllingsdose. I første omgang var det berre bebuarar på sjukeheimar og andre sårbare grupper som fekk tilbodet. Sidan har det vorte utvida fleire gonger.

No får alle over 18 år tilbod om ein tredje dose minst 4,5 månader etter dose to.

I overkant av 1,6 millionar nordmenn har fått tredje vaksinedose. Det utgjer 30,5 prosent av befolkninga over 18 år.

