Lærer arrestert etter å ha vaksinert elev

utenriks

Eit videoopptak viser korleis biologilæraren set ei sprøyte i armen på den 17 år gamle guten, som ifølgje opplysningar ønskte å bli vaksinert, melder BBC.

Då guten fortalde foreldra sine om det som hadde skjedd, varsla dei politiet, som arresterte læraren. Ho er no sikta for å ha sett ein vaksine utan å ha gyldig autorisasjon til det og for å ha gjort det utan løyve frå foreldra til 17-åringen.

Ifølgje politiet er det uklart korleis læraren hadde fått tak i vaksinen eller kva slags type det var. I USA er berre vaksinen til Pfizer/Biontech godkjend for barn under 18 år.

Injeksjonar kan vere farlege dersom dei blir sette på feil måte. Autorisert helsepersonell må òg kunne verifisere at vaksinen ikkje er falsk eller har gått ut på dato. Pasientar må òg bli spurt om den medisinske historikken sin, og dei bør følgjast med på etter injeksjonen for å sjå om dei utviklar farlege allergiske reaksjonar.

Måndag sette USA global smitterekord med over 1 million nye smittetilfelle på eitt døgn.

