Nasjonal unntakstilstand i Kasakhstan etter omfattande opptøyar

utenriks

– Som president er eg forplikta til å verne om fred og tryggleik for innbyggjarane våre, og til å sørgje for Kasakhstans integritet, sa Tokajev onsdag i ein TV-overført tale.

– Eg kjem til å gjere det som trengst, åtvara han vidare.

Ifølgje presidenten skal fleire vere døde etter opptøyane, men han oppgav ikkje eit eksakt tal.

Tysdag kveld storma demonstrantar ordførarkontoret i Kasakhstans største by Almaty, og i ein video publisert av nyheitsbyrået Tengrinews og andre medium kan ein sjå flammar og svart røyk velte ut av vindauga på bygningen.

Demonstrantar sette òg fyr på ein av Tokajevs bustader i Almaty, viser videoar som er delte i sosiale medium.

Unntakstilstand

Onsdag kveld erklærte styresmaktene i landet ein nasjonal unntakstilstand. Ifølgje ein TV-sendt uttale vil unntakstilstanden avgrense rørslefridomen til kasakhstanske innbyggjarar, mellom anna med offentleg transport.

Også større samlingar av menneske blir forbodne. Det vil òg gjelde bryllaup og gravferder. Unntakstilstanden er venta å vare til 19. januar.

Tidlegare har det vorte erklært unntakstilstand i den største byen i landet Almaty, hovudstaden Nur-sultan og regionen Mangystau.

Internett-blackout

Internett i landet er nede, truleg blokkert av styresmaktene som eit svar på opptøyane.

– Kasakhstan opplever no ein landsomfattande internett-blackout etter ein dag med forstyrringar på mobilnettet og delvise restriksjonar, tvitrar NetBlocks, som overvaker internettsamband verda over.

– Dette skjer truleg for å avgrense dekninga av dei aukande protestane mot regjeringa i landet, heiter det vidare.

Brennande bilar

Dei omfattande protestane, som har ført til harde samanstøytar mellom demonstrantar og opprørspoliti, er delvis utløyste av ei kraftig prisstigning på bensin og diesel.

Onsdag vart det knust vindauge, sett fyr på bilar og bygd barrikadar som hindrar bil- og togtrafikk. Tryggingsstyrkar brukte sjokkgranatar og tåregass og arresterte hundrevis av demonstrantar, ifølgje nettstaden zakon.kz.

– Protestane som har spreidd seg over heile Kasakhstan er uttrykk for langt meir enn misnøye over høge gassprisar, seier fagrådgivar Ivar Dale i Den norske Helsingforskomité.

Mangeårig misnøye

– Det handlar om ei mangeårig misnøye blant vanlege folk over korrupsjon og nepotisme, særleg i familiedynastiet rundt Nursultan Nazarbajev, seier Dale, som sjølv har budd i Kasakhstan.

Nazarbajev var president frå 1990 til 2019, då han trekte seg. Den dåverande leiaren i nasjonalforsamlinga, Kassym-Jomart Tokajev, har sidan fungert som president.

– Sjølv om Kasakhstan er økonomisk sett betre stilt enn nabolanda sine i Sentral-Asia, er frustrasjon over årevis med politisk undertrykking noko som til slutt kokar over, særleg i kombinasjon med bilete av den luksusen Nazarbajevs familiemedlemmer omgir seg med i Genève, London og andre byar i utlandet, seier Dale.

Statsminister gjekk av

Uroa ser ikkje ut til å minke sjølv om statsminister Askar Mamin natt til onsdag kunngjorde avgangen sin og visestatsministeren Alikhan Smailov vart utpeika som den mellombelse etterfølgjaren hans inntil ei ny regjering er på plass.

Natt til onsdag vart det òg meldt om samanstøytar mellom demonstrantar og opprørspoliti i fleire andre byar i Kasakhstan.

Over 200 menneske er arresterte og 95 politifolk er ifølgje innanriksdepartementet i landet skadde i samanstøytane.

