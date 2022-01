Biden åtvarar mot politisk vald

utenriks

– Skal vi vere ein nasjon som aksepterer politisk vald som ei norm? Skal vi vere ein nasjon der vi tillèt at partipolitiske valfunksjonærar omstøyter den lovleg uttrykte folkeviljen, lyder bodskapen i talen Biden skal halde i Kongressbygningen.

– Vi kan ikkje tillate oss sjølve å bli ein slik nasjon, kjem Biden vidare til å slå fast, før han deretter vil oppmode landsmennene sine til å «anerkjenne sanning» og «ikkje leve i skuggen av løgner».

Innhaldet i talen er gjort kjent av Det kvite hus på førehand, og Bidens talsperson Jen Psaki seier at presidenten vil gå hardt ut mot dei vedvarande påstandane til forgjengaren Donald Trump om at det var han som var den rettmessige vinnaren av valet.

Biden fekk over 7 millionar fleire stemmer enn Trump i valet, men Trump skuldar demokratane for omfattande valfusk, noko det aldri er ført bevis for.

Visepresident Kamala Harris skal også halde tale under seremonien i Kongressen torsdag, som truleg vil bli boikotta av mange av støttespelarane til Trump i Det republikanske partiet.

Trump varsla først at han ville halde ein pressekonferanse i Florida på årsdagen for storminga av Kongressen, men opplyste onsdag at konferansen er utsett til 15. januar.

Det skjer ifølgje Trump «i lys av den heilt fordomsfulle og uærlege» kongresskomiteen som er sett ned for å granske storminga av Kongressen.

