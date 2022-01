Boris Johnson hardt ut mot vaksinemotstandarar som spreier «vrøvl» i sosiale medium

utenriks

– Eg vil seie til vaksinemotstandarar, dei som legg ut dette vrøvlet i sosiale medium: dei tek heilt feil. Du har ikkje høyrt meg seie det før, fordi eg trur det er viktig at koronavaksinen er frivillig å ta i dette landet, sa Johnson då han besøkte eit vaksinasjonssenter i Northampton torsdag.

Han understreka at sjølv om andre europeiske land har gjort vaksinasjon obligatorisk, vil det halde fram med å vere frivillig i Storbritannia.

– Helsevesenet er under eit stort press, samtidig som det er folk der ute som spreier sludder og vås om vaksinen. Eg trur det er på tide at eg og regjeringa seier frå at det ikkje er greitt. Dei tek feil, det er kontraproduktivt og det dei legg ut er komplett vrøvl, sa han.

