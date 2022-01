Kina planlegg 40 romferder i år – omtrent det same som USA

utenriks

Blant utskytingane er to bemanna Shenzhou-romskip og to ubemanna Tianzhou-romskip som skal skaffe forsyninger til romstasjonen, blant anna til dei to siste modulane til romstasjonen.

Opplysningane frå Kinas romfartsorganisasjon CASC vart torsdag gitt att av det offisielle kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Det er for tida tre astronautar på Kinas romstasjon, på eit seks månaders opphald. Berre USA og Russland har tidlegare sendt astronautar på så lange oppdrag i verdsrommet.

Romprogrammet til Kina vert drive i regi av det kinesiske forsvaret. Kinesarane byrja å bygge sin eigen romstasjon etter at landet vart stengd ute frå Den internasjonale romstasjonen (ISS), hovedsakleg på grunn av amerikansk motstand.

No ser Kina ut til å ta opp kampen med USA for å bli den fremste romfartsnasjonen i verda etter å ha hatt ei mer forsiktig satsing i tidlegare år. Når romstasjonen står ferdig, vil han vege 66 tonn, om lag ein firedel av hva ISS veg. Den første modulen til ISS vart sendt opp i 1998.

