Matvareprisane i verda var på sitt høgaste nivå på ti år i 2021

utenriks

Prisane i 2021 auka med 28 prosent samanlikna med året før, ifølgje FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO).

Matprisindeksen deira sporar månadlege endringar i internasjonale prisar på dei mest vanlege matvarene i verda.

Indeksen i desember var på 133,7 poeng, noko som ligg nært rekorden på 137,6 poeng som vart sett i februar 2011. Gjennomsnittleg for 2021 var indeksen på 125,7 poeng, noko som også er det høgaste på ti år.

Ifølgje FAO var årsaka til prisauken ein kraftig auke i etterspurnaden.

– Normalt sett ville auka prisar ført til ein auke i produksjonen, men på grunn av fleire faktorar som pandemien og klimaendringane, ser vi ikkje på moglegheita for at marknaden skal stabilisere seg med optimisme, seier ein talsperson for FAO.

(©NPK)