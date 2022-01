Meir smitteauke i Thailand enn på lenge

utenriks

Omikron-varianten spreier seg raskt òg i Thailand.

Torsdag registrerte styresmaktene om 5.775 nye koronatilfelle, noko som fekk helsedepartementet til å skru opp alarmberedskapen til nivå 4 på ein skala som går frå 1–5. Sidan slutten av desember har alarmnivået vore på 3.

Nivå 4 inneber av departementet tilrår at stader med høg risiko for smittespreiing blir stengde, og dessutan at det blir innført restriksjonar på reiser mellom dei ulike provinsane. Det er òg aktuelt med tak på kor mange som kan samlast på offentlege stader, og dessutan at karantenetida for personar som kjem reisande frå utlandet, blir forlengd.

Det er venta ei avgjerd om eventuelt nye restriksjonar fredag.

