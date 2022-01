Sverige avrår reiser til Kasakhstan

utenriks

Rådet til svenske statsborgarar gjeld for alle ikkje-nødvendige reiser inntil vidare, opplyser departementet. Avgjerda vart teken torsdag.

Det som byrja som ein protest mot stigande gasspriser, har vakse til å bli omfattande sammenstøytar mellom demonstranter og tryggleiksstyrkar i storbyen Almaty og fleire andre stader i landet.

Norsk UD har til no ikkje avrådd reiser til landet, men skriv på heimesida si torsdag at planlagte reiser bør utsetjast, og at norske borgarar bør utvise varsemd og halde seg borte frå offentlege stader der demonstrasjonar finn stad.

