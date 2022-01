Nato held hastemøte om Russland og Ukraina

utenriks

Blant temaa utanriksministrane til Nato-landa truleg skal diskutere, er kva for nokre økonomiske sanksjonar som skal innførast mot Russland dersom landet sender militære styrkar inn i Ukraina.

USA og Ukraina har hevda at Russland planlegg ein invasjon av nabolandet, noko leiinga i Kreml avviser som vestleg skremselspropaganda.

Russland skuldar på si side Ukraina for styrkeoppbygging i Donbas-regionen, som blir kontrollert av russiskstøtta separatistar.

NatoRussland-rådet

For første gong på over to år møtest NatoRussland-rådet onsdag i Brussel, for å diskutere kva som kan gjerast for å dempe spenninga som har oppstått på grensa til Ukraina.

Russland krev garantiar for at Ukraina ikkje blir teke opp som medlem i Nato, noko landet ønskjer, men som fleire av Nato medlemsland rett nok har slått fast er uaktuelt. Forsvarsalliansen vil likevel ikkje gi noko slikt løfte, verken når det gjeld Ukraina eller eventuelle andre land.

Kreml krev òg garantiar for at Nato ikkje etablerer nye militærbasar i tidlegare sovjetrepublikkar, eller utplasserer rakettar i område der dei kan nå russisk territorium.

Diplomatiske samtalar

I forkant av møtet på onsdag i NatoRussland-rådet går det føre seg hektisk diplomatisk aktivitet, noko hastemøtet i Nato er eit ledd i. Møtet blir halde i form av ein videokonferanse, og utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) deltek frå norsk side.

Måndag og tysdag møtest òg amerikanske og russiske diplomatar i Genève, i eit forsøk på å leggje til rette for eit vellykka møte i NatoRussland-rådet.

I forkant av møtet på fredag snakka Nato generalsekretær Jens Stoltenberg med Finlands utanriksminister Nauli Niinistö og Sveriges utanriksminister Magdalena Andersson.

Finland og Sverige er ikkje medlemmer i Nato, men såkalla partnarland, og Stoltenberg understreka under samtalane at Russland ikkje vil få nokon generell garanti for at ikkje fleire land kan bli tekne opp som medlemmer dersom dei skulle ønske det.

