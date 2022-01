Straffeutmåling i saka om drapet på Ahmaud Arbery

utenriks

35 år gamle Travis McMichael vart dømd for å ha skote Arbery. Den 66 år gamle faren hans, Gregory, og den 52 år gamle naboen deira, William «Roddie» Bryan, vart dømde for å ha delteke i jakta på den svarte mannen. Alle tre vart funne skuldige i drapet.

Saka fekk stor merksemd i USA etter at ein mobilvideo som viste drapet og som vart filma av ein av dei tre tiltalte, gjekk viralt på internett. Først to dagar etter at videoen dukka opp, vart dei no dømde mennene arresterte av politiet. Det skjedde først tre månader etter sjølve hendinga.

Lova i Georgia tilseier at drap gir livstid i fengsel, med mindre påtalemakta ber om dødsstraff, som er tillate i den søraustlege staten. Det har ikkje aktor kravd i denne saka.

Det meste av spenninga vil derfor vere knytt til om høgsterettsdommar Timothy Walmsley gir dei skuldige ein eventuell sjanse til prøvelauslating. Men skulle dette bli tilfellet, er dei tre mennene uansett nøydde til å sone minst 30 år i fengsel før dei kan søkje om prøvelauslating.

