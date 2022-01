Trumps medieplattform blir truleg lansert i februar

utenriks

Det går fram av ei liste i appbutikken til Apple. Den 75 år gamle tidlegare presidenten er permanent stengd ute frå Twitter, plattforma han føretrekte å kommunisere via både før han vart president og i tida i Det kvite hus.

Han er i tillegg utestengd frå Facebook og YouTube etter storminga av Kongressen 6. januar i fjor, då ein horde av støttespelarane hans tok seg inn i kongressbygningen i eit forsøk på å stanse godkjenninga av Joe Bidens siger i presidentvalet.

Trump hadde då i månadsvis feilaktig hevda at det gjekk føre seg omfattande valfusk i samband med valet, og at Bidens siger var illegitim. Han har i året som har gått sidan, halde fram med påstandane. Mange republikanske partifellar har følgt etter, og ein stor del av veljarane til partiet trur i dag at valet blei stole frå Trump.

Trump seier at «Truth Social» vil vere eit alternativ til plattformene frå dei store teknologiselskapa, som han seier opptrer partisk mot han og andre konservative stemmer.

Plattforma vil slutte seg til eit utval av sosiale medium retta mot konservative amerikanarar og folk på den radikale høgresida i USA. Gettr vart lansert tidleg i juli av ein av Trumps tidlegare rådgivarar, men det er Parler og Gab som per no er dei mest populære blant tilhengjarane av 75-åringen.

