Tryggingsrådet skal møtast om Nord-Koreas missiltest

utenriks

Det var USA, Storbritannia, Frankrike, Irland og Albania som bad om møtet, får nyheitsbyrået opplyst.

Det statlege nordkoreanske nyheitsbyrået KCNA skreiv torsdag at landet hadde gjennomført ein vellykka test av eit hypersonisk missil onsdag. Høgtståande folk i kommunistpartiet og leiande forskarar skal ha vore til stades ved oppskytinga.

Vidare heiter det at ein rakett trefte eit førehandsbestemt mål 700 kilometer unna, noko statlege medium trekte fram som «strategisk viktig». Hypersonisk er hastigheiter over fem gonger lydfarten, rundt 6.180 kilometer i timen. Dei er vanskelege å fange opp for rakettforsvarssystem.

Nord-Korea sa også i september at det hadde testa eit hypersonisk missil. Japan og Sør-Korea sa onsdag at nordkoreanarane avfyrte minst eit missil. Nord-Korea testa eit ballistisk missil i oktober.

Ein FN-resolusjon forbyr at Nord-Korea gjennomfører testar med atomvåpen og ballistiske rakettar. Likevel har regimet halde fram å arbeide med missil som potensielt kan utrustast med atomstridshovud, og landet er derfor underlagd svært strenge internasjonale sanksjonar.

(©NPK)