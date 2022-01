EU treng meir tid på grøn energi-liste

utenriks

EU er i gang med å utforme den såkalla «taksonomien», ei omfattande ordning for å klassifisere berekraftige investeringar. Her skal det definerast kva som må til for at ei investering skal reknast som klimavennleg og grøn.

Ordninga skulle etter planen ha vore klar før årsskiftet, men djup usemje blant medlemslanda har ført til forseinkingar.

Det vart sett ny frist til onsdag 12. januar for konsultasjon med medlemslanda, men måndag vart det klart at heller ikkje denne fristen vil bli overhalde. No er det snakk om ei ytterlegare forseinking på ni dagar.

– Det er berre naturleg at vi gir det litt meir tid, seier talsmann Erc Mamer, og viser til at forhandlingane fekk ein pause på grunn av juleferien.

(©NPK)